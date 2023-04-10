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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الصومالي يستعيد مدينة جلعد من حركة الشباب

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
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أعلن الجيش الصومالي استعادة مدينة جلعد الإستراتيجية بولاية "غلمدغ" وسط البلاد، من حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي .

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية تاكيد قائد الجيش الصومالي أدوا يوسف راغي إن عناصر الحركة فروا من المدينة قبل وصول قوات الجيش التي تزحف صوب المناطق الريفية القليلة التي يتواجد فيها عناصر الحركة.

وكان الجيش الصومالي قد تمكن في الفترة الأحيرة من تحرير عدة مناطق من سيطرة عناصر حركة "الشباب"، من ضمنها منطقة عيل علي هيلي التابعة لإقليم جلجدود بولاية غلمدغ، وسط البلاد.

وتخوض القوات الصومالية منذ أكثر من عقد معارك ضد عناصر حركة "الشباب"، الذين تبنوا العديد من الهجمات التي أودت بحياة المئات من المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالى حركة الشباب تنظيم القاعدة