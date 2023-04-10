كفر عبيان يتوج بطلا للدورة الرمضانية تحت شعار «الرياضة حياة» بالقليوبية.. صور

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية أمس الأحد الموافق 9 أبريل فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم تحت شعار" الرياضة حياة" على ملاعب مركز شباب اتريب ببنها، والتى تنظمها الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،بحضور الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ولفيف من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة،اللواء مجدى سيف عضو مجلس النواب، النائب عربي فؤاد ، النائب عمرو درويش، المهندس محمد مرعى رئيس مجلس مدينة بنها، السيد سامى عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة مركز شباب اتريب، الدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للرياضة، والدكتور وليد فرماوى وكيل المديرية للشباب.

بدأ الحفل الختامى بالسلام الوطنى، وكلمات ترحيبية وعروض فنية ورياضية وعروض فاير شو، كاراتيه وجمباز وتنورة وسحب على جوائز للجماهير والحضور، وفى كلمته رحب الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بالسادة الحضور مشيرا إلى أن الدوري تم تنفيذه بمشاركة 64 فريق على مستوى المحافظة ويهدف الدورى إلى اكتشاف المواهب ورعايتها وتنميتها وتشجيعهم على التنافس، ويأتى ضمن حزمة من البرامج والأنشطة المعدة من وزارة الشباب والرياضة خلال شهر رمضان الكريم، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، لاستيعاب طاقات وقدرات الشباب، واكتشاف المواهب والعمل على تنميتها.

وأضاف «الصبروط» إلى أن وزارة الشباب والرياضة تشهد طفرة غير مسبوقة فى كافة المجالات سواء على مستوى البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة، وايضا من الناحية الانشائية والبنية التحتية، وخير مثال لذلك مركز شباب اتريب المقام عليه الفعاليات والذى لم يكن لديه ملعب أو مبنى إدارى، وقامت وزارة الشباب والرياضة بإنشاء مبنى إدارى وملعب خماسي منجل ليضاف ضمن انجازات الوزارة فى مراكز شباب القليوبية،كما تم طرح مساحة لإنشاء حمام سباحة بنظام حق الانتفاع، بالشكل الذى ساعد على ممارسة الأنشطة المختلفة للشباب وزيادة الاعضاء والمترددين على المركز والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة.



جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تخصص جوائز مالية قيمة توزع على المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجمهورية ، المركز الأول جائزة مالية قدرها ٣٠٠٠٠جنية، المركز الثاني جائزة مالية قدرها ٢٠٠٠٠جنية،المركز الثالث جائزة مالية قدرها ١٠٠٠٠جنية، وتاتى هذه الفعاليات تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية وتنفيذ وإشراف إدارة الرياضة بالقليوبية.