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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الباكستاني يقضي على عنصرين إرهابيين خلال عملية أمنية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قضى الجيش الباكستاني على عنصرين إرهابيين خلال عملية نفذتها قواته في منطقة "ماتش" بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.
وأوضحت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني - في بيان اليوم- أن فرقة عسكرية داهمت موقعًا للإرهابيين في منطقة "ماتش" بناء على معلومات استخباراتية واشتبكت مع عناصر إرهابية وتمكنت من القضاء على اثنين منهم، واعتقال آخر، بالإضافة إلى مصادرة أسلحة ومتفجرات كانت بحوزتهم.
وأكد البيان أن الفرقة العسكرية تواصل عمليات التمشيط في تلك المنطقة لتطهيرها من العناصر الإرهابية.

الجيش الباكستاني القضاء على عنصرين إرهابيين عملية امنية