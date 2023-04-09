أحمد داش يقتحم فيلا العجمي في مسلسل الصندوق

في إطار بحث أحمد داش عن حقيقة أروى، كشفت الحلقة الرابعة من مسلسل الصندوق، اقتحام ياسين (أحمد داش) ومعه أصدقائه فيلا العجمي بحثا عن أروى (ريهام عبد الغفور) بعدما جمعوا علامات من داخل الصندوق وصلوا بها هناك، وظن ياسين بأنه سيجد أروى بفيلا زوجها ولكنه لم يجد أحدًا، وخرج منها بصعوبة.

فبعد أن تأكد ياسين أن أروى ليست بالفيلا، دخل حارس الفيلا لأنه شعر بأن أحدًا بداخلها، وبالفعل تمكّن ياسين وأصدقائه من الهرب دون أن يراهم أحد، لتصبح قضية أروى علامة استفهام لا يمكنه حلّها، وتفاجأ ياسين بسقوط والدته على الأرض أثناء عودتها من العمل، ليذهب إليها للمستشفى ويطمئن على حالتها، ليكتشف لاحقًا أنها مصابة بالسرطان.

ويقوم أحمد داش ضمن أحداث مسلسل الصندوق بشخصية ياسين، ويتكون المسلسل من 15 حلقة وتدور أحداثه في عالم من الجريمة والغموض، ويُشارك داش في بطولته هدى المفتي، علي قاسم، سماح أنور، وعدد من ضيوف الشرف، مسلسل الصندوق من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبد المنعم.

وبجانب مسلسل الصندوق، يُشارك أحمد داش في بطولة مسلسل جعفر العمدة، والذي سيُعرض على قناة dmc ومنصة Watch It، ويقوم داش خلال أحداث المسلسل بشخصية سيف، وهو نجل محمد رمضان، ويُشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، عصام السقا، منذر رياحنة، دعاء حكم، بيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.