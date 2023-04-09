نهائي كأس مصر.. الأهلي يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة بيراميدز

تلقى السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي ضربة قوية قبل مران الفريق اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر غدا.

وغاب أحمد عبد القادر لاعب الفريق عن التدريبات بسبب معاناته من إصابة عضلية خفيفة.

وأكد مصدر أن أحمد عبد القادر لم يتواجد في المران الجماعي بسبب بعض الآلام العضلية وأصبحت فرصته في اللحاق بالمباراة غامضة لدى الجهاز الفني.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه استعدادًا لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء غد الإثنين على استاد القاهرة في نهائي بطولة كأس مصر.

وخاض الفريق مرانه على ملعب التتش، واشتمل على بعض الفقرات الخاصة بالإحماء قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية خلال تدريبات الكرة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران، ضمن جلساته التحضيرية لمباراة بيراميدز.