إدارة شباب بلقاس تستضيف فعاليات منتدى الحوار الوطني

استضافت إدارة شباب بلقاس" قسم البرلمان والتعليم المدني " اليوم الأحد ، فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب، تحت شعار تحت شعار "فيما يفكر الشباب ... حوار من الشباب للشباب"، بمركز شباب مدينة بلقاس، برعاية وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني " بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية " إدارة البرلمان والتعليم المدني ".

جاء ذلك بحضور منى جوده مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، و علاء الدين العشري مدير عام إدارة شباب بلقاس، و أحمد علام رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة بلقاس، و عبد الباسط عبد الصمد وكيل الإدارة، و محمد فتحي مسئول البرلمان والتعليم المدني، و مروه عبدالقادر رئيس قسم البرلمان والتعليم المدني بالإدارة، و وليد لطفي مسئول بإدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.

فيما أدار الحوار محمد فتحي المدرب بوزارة الشباب والرياضة ومسئول برلمان الشباب بالمديرية، والذي تناول المحور الاقتصادي اليوم، بطرح المشكلات التي تواجه المجتمع ومحاولة إيجاد حلول لتلك المشكلات، كما تناول العديد من الملفات المحور الإجتماعي، والتعليم، والصحة والزيادة السكانية، والوعي والإعلام والثقافة، والأسرة والطفل، وذوي الإعاقة.

وفى نفس السياق تناولت الورش التدريبية المحور السياسي، وتعزيز المشاركة السياسية، والمحليات، بالإضافة إلى المحور الإقتصادي، الإقتصاد، والتشغيل والتأهيل لسوق العمل، ومشروعات مستدامة وصديقة البيئة، والتدريب علي ماهية وبرامج الشمول المالي والتحول الرقمى نحو الاقتصاد المصري الفعال.

يذكر أن تنفيذ منتدى الحوار الوطني للشباب جاء فى ضوء احتياج المرحلة الراهنة، لذا أعلنت وزارة الشباب إنطلاق نسخة منتدى الحوار الثانية"، والذى يعمل على رفع احتياجات وأفكار وآراء شباب مراكز الشباب بالقرى والمدن والمحافظات، تمهيداً لعرضها على القيادة السياسية بختام فاعليات المنتدى.

يأتي تنفيذ فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب بنادي الحوار الرياضي، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، و إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و مني جوده مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، و علاء الدين العشري مدير عام إدارة شباب بلقاس.

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