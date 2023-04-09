مدافع الزمالك يحصد جائزة رجل المباراة أمام البنك

حصد محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب أفضل لاعب في مباراة الأبيض اليوم أمام البنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

وتسلم الونش جائزة أفضل لاعب من ممثل رابطة الأندية عقب نهاية مباراة الفريقين التي أقيمت باستاد القاهرة الدوري.

فاز فريق الزمالك، بهدف للاشيء على حساب البنك الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء اللقاء قوي بين الفريقان، وسجل هدف الزمالك المدافع محمود حمدي الونش من رأسية رائعة فشل حارس البنك في التصدى لها، وذلك بالدقيقة 30 من زمن الشوط الأول، وفي الشوط الثاني ألغى الحكم هدف للبنك الأهلي بداع التسلسل .

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 36 في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما تجمد رصيد البنك عند النقطة 17 في المركز السابع عشر لجدول الترتيب .