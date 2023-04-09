سموحة يفوز على الداخلية 4-3 في مباراة مثيرة بالدوري

فاز فريق الكرة بنادي سموحة، بقيادة أحمد سامي، على نظيره الداخلية ٤-٣، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة رقم ٢٤ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم حسام حسن لفريق سموحة في الدقيقة رقم ٢، وعزز التقدم لفريق سموحة بنجامين بواتنج، هدفين فى الدقيقة رقم، ٢١، والدقيقة رقم ٣٣، وأكد صديق اوجولا التقدم لسموحة في الدقيقة ٤٣، وسجل هدف الداخلية الآن كيامبادي، ليتنهي الشوط الأول بتقدم سموحة بنتيجة ٤-١ على حساب الداخلية في الشوط الأول.

وسرعان ما تغيير الوضع داخل الملعب خلال الشوط الثاني، و استطاع فريق الداخلية التعويض والتسجيل، حيث سجل هدف الداخلية من ضربة جزاء عن طريق سمير فكري في الدقيقة ٧١، وأكد التقدم عبد العزيز السيد، من ضربة جزاء في الدقيقة ٨٨، لتنتهي المباراة بنتيجة فوز سموحة على الداخلية بنتيجة ٤-٣.

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى النقطة رقم ٣١ في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة رقم ٢١ في المركز الـ ١٤ بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.