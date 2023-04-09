نينا مغربي: سعيدة بمشاركتي في "الكتيبة 101".. وتعلمت الكثير من فتحي عبد الوهاب

شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "الكتيبة 101 " ، أحداثاً مليئة بالتشويق والإثارة ، حيث قام التكفيريين بخطتهم في قتل "إيمي " الشخصية التي تجسدها الفنانة نينا مغربي ، فهي زوجة " وحيد" والذي يلعب دوره الفنان فتحي عبد الوهاب .

ورأى فتحي عبد الوهاب جثة " إيمي " في مشهد مؤثر ابكى مشاهدي ومتابعي مسلسل "الكتيبة 101 " ، حيث نجحت نينا مغربي في تجسيد المشهد ببراعة ، بالإضافة إلى كسبت تعاطف الجمهور مع الشخصية التي تقدمها ضمن أحداث العمل .

وأعربت الفنانة نينا مغربي ، عن سعادتها البالغة بمشاركتها في هذا العمل الوطني الأضخم في الدراما الرمضانية ، مشيرة إلى أن دورها إضافة لها في مشوارها الفني، مضيفة إنها سعيدة بالتعاون مع الفنان فتحي عبد الوهاب ، بجانب إنها تعلمت منه الكثير .

تدور أحداث مسلسل «الكتيبة 101» في إطار درامي حول كيفية نجاح تلك الكتيبة في التصدي للتكفيرين الموجودين في سيناء ويعرض المسلسل بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، والتضحيات المقدمة من أجل سلامة وأمن الوطن.

يضم مسلسل «الكتيبة 101» عددًا كبيرًا من نجوم الفن: منهم الفنان آسر ياسين، الفنان عمرو يوسف، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، وليد فواز، وآخرون، والعمل من إخراج محمد سلامة.