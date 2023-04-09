تعليم الوادي تناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

عقد سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد ، اليوم الأحد ، لقاءً مع قيادات التعليم بالمديرية ، ومديرى الإدارات النوعية المعنية.

ياتى ذلك فى إطار الإستعداد والتجهيز لإجراء إمتحانات الفصل الدراسى الثانى والمقرر لها مايو المقبل.

وخلال اللقاء اكد وكيل التعليم بالمحافظة على المتابعة اللحظية مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة للتجهيز والاستعداد للامتحانات وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم العمل على توفير الحل المناسب لها على الفور من أجل تحقيق عملية امتحانية يسودها الانضباط والالتزام.

وشدد على التواصل المستمر مع مديرى المراحل التعليمية بالإدارات التعليمية للمتابعة الدقيقة لسير الامتحانات اول بأول فضلا عن التأكيد على تدريب طلاب الثانوية للدخول على منصة الاختبارات الإلكترونية مراجعة أعمال الصيانة البسيطة والتأكد من إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس

ولفت إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى أفضل النتائج الإيجابية على الدوام.