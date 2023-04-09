وضع البرازيلي ميكالي، المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي خطة لمراقبة اللاعبين الأساسيين لصفوف الفراعنة الشباب خلال الفترة المقبلة، وذلك لتحديد أهم اللاعبين الذي سيقع عليهم الاختيار للمعسكر المقبل.
ومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب الأولمبي لكرة القدم بالإسكندرية خلال الفترة من 27 إلى 30 أبريل الجاري استعدادا لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقرر إقامتها في المغرب.
البوابة سبورت
ميكالي يتابع لاعبي المنتخب قبل معسكر أمم إفريقيا
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وضع البرازيلي ميكالي، المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي خطة لمراقبة اللاعبين الأساسيين لصفوف الفراعنة الشباب خلال الفترة المقبلة، وذلك لتحديد أهم اللاعبين الذي سيقع عليهم الاختيار للمعسكر المقبل.
وضع البرازيلي ميكالي، المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي خطة لمراقبة اللاعبين الأساسيين لصفوف الفراعنة الشباب خلال الفترة المقبلة، وذلك لتحديد أهم اللاعبين الذي سيقع عليهم الاختيار للمعسكر المقبل.