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الإثنين 10 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

18 مركز شباب و219 فريقًا يشاركون في ماراثون الدورات الرمضانية بالسنبلاوين

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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استمرت إدارة شباب السنبلاوين فى تنفيذ النشاط الرياضي "الدورات الرمضانية" على مستوى مراكز الشباب فى شهر رمضان المبارك كل عام علي الملاعب المنجلة والترابية التابعة لإدارة شباب السنبلاوين، بإشراف أم محمد عوض رئيس قسم الشباب بالإدارة.

فيما يشارك في الدورات الرمضانية على مستوى إدارة شباب السنبلاوين، عدد 18 مركز شباب، بواقع 219 فريق كرة قدم بالدورات الرمضانية، وتشهد التصفيات منافسات قوية بين الفرق المشاركة، بحضور جماهيري كبير من كافة الفرق المشاركة، وتعتبر الدورات الرمضانية متنفس مهم للشباب، وينتظرها الجميع كل عام ويراعي فيها كافة الإجراءات الإحترازية والأمنية لسلامة الجميع.

وجاءت نتائج مباريات الفرق المشاركة في الدورات الرمضانية كالتالي: دورة مركز شباب برهمتوش المباراة الأولى فوز  فريق سمارت كير على فريق عزبة ابو السعيد 4/5، أما المبارة الثانية فقد فاز فريق الأبطال على فريق كفر الروك بنتيجة 1/3.

أما دورة مركز شباب طوخ الأقلام كانت كالتالي: المباراة الأولى فوز فريق مان سيتي على فريق بايرن ميونيخ0/1، المباراة الثانية فوز فريق ريال مدريد على فريق الاصدقاء 1/2، والمباراة الثالثة فوز فريق الابطال على فريق الهلال 0/3، والمباراة الرابعة فوز فريق الأساطير على فريق باريس 1/2، أما المباراة الخامسة والأخيرة فوز فريق الأهلي على فريق القدس 0/3.
تأتي بعد ذلك دورة مركز شباب كفر الروك كالتالي: المباراة الأولى فوز فريق برشلونه على فريق مدريد 1/3، والمباراة الثانية فوز فريق ميلان على فريق الشعالة 1/2، أما المباراة الأخيرة فى دورى مركز شباب كفر الروك جاءت بفوز فريق المدفعجيه على فريق مدريد 1/2، بالإضافة إلى دورة مركز شباب الحصاينه نتائجها كالتالي : المباراة الأولى فوز فريق مشوار على  فريق الأرجنتيني 2/3، أما المباراة الثانية اعتذر كل من فريق الربع وفريق تمى الامديد.
فيما أسفرت دورة مركز شباب شبراسندي بالنتائج الآتية: المباراة الأولى فوز فريق النسور على فريق عزبه عطيه 0/2، والمباراة الثانية التعادل الإيجابي بين فريق بدر وفريق الشارع الكبير 1/1، ودورة مركز شباب طماي الزهايرة المباراة الأولى فوز فريق طماى الزهايرة على فريق الزهايره 5/10، والمباراة الثانية فوز فريق أبو الدهب على فريق شبرا قبالة 4/6.

وفي نفس السياق فوز فريق المقاطعة على فريق السرسى 2/4، بدورة مركز شباب المقاطعة، وتأتي نتائج دورة مركز شباب كفر غنام فى نهاية ماراثون الدورات الرمضانية بالسنبلاوين بفوز فريق تريكه على فريق السيح 1/8.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، على تنوع الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية داخل مراكز الشباب على مستوى المحافظة، خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى المبادرات الشبابية بمراكز الشباب والتى تأتى خارج الصندوق، طبقا لإسترتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالاهتمام بالنشء والشباب داخل الهيئات الشبابية والرياضية.

يأتي تنفيذ الدورات الرمضانية بالسنبلاوين برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، وجاسر خالد مدير إدارة شباب السنبلاوين.

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