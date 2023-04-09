إصابة 11 شخصًا في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

أصيب 11 شخصًا، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية بني حسن التابعة لمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، بسبب انفجار الإطار الأمامي، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 3615ي ص ج، ميكروباص، بالطريق الصحراوي الشرقي شمال مدخل قرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيمن، واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: هويدا مجدي 31 عامًا، علاء ضاحي محمد 45 عاما، مريم زين العابدين 21 عاما، زينب فتحي الباب 27 عامًا، أيتن عبد الرحمن مجدي، عامين، مجدي صالح هاشم 65 عاما، ونجله عبد الرحمن 34 عامًا، ميلاد عماد سيد 32 عاما، عبد الرحمن عليوه عبد الرحمن 53 عاما، مريم يني لمعي 50 عامًا، محمود محمد عبده 19 عاما، وجميعهم يقيمون بقرية طوه التابعة لمركز المنيا، وجرى نقلهم إلى المستشفي المركزي، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه إرتجاج وكسور.