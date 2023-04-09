غدًا.. جهاز المنتخب الأول يتابع نهائي الكأس بين الأهلي وبيراميدز

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة روي فيتوريا، متابعة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز، المقرر لها مساء غدٍ الاثنين بإستاد القاهرة الدولى.

يأتي ذلك ضمن خطة الجهاز الفني للمنتخب الوطني لمتابعة العناصر الاساسية للفريق استعدادا للمعسكرات المقبلة، لأهمية العناصر المتواجدة في الفريقين.

بالإضافة إلى خطة البرتغالي لتطوير أساسيات الكرة المصرية.