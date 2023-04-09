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الإثنين 10 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غدًا.. جهاز المنتخب الأول يتابع نهائي الكأس بين الأهلي وبيراميدز

فيتوريا
فيتوريا
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قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة روي فيتوريا، متابعة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز، المقرر لها مساء غدٍ الاثنين بإستاد القاهرة الدولى.
يأتي ذلك ضمن خطة الجهاز الفني للمنتخب الوطني لمتابعة العناصر الاساسية للفريق استعدادا للمعسكرات المقبلة، لأهمية العناصر المتواجدة في الفريقين.
بالإضافة إلى خطة البرتغالي لتطوير أساسيات الكرة المصرية.

البرتغالي روي فيتوريا نهائي الكأس