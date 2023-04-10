مطالب بقانون يضع معايير لإيواء الكلاب وعدم تشريسها داخل المجتمعات العمرانية.. البيتبول مسؤول عن 6% من الهجمات في الولايات المتحدة.. وأمين البيطريين: هناك أنواع اقتنائها بمثابة حيازة سلاح

امس تم اعلان خبر وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه لعضة كلب بيتبول يمتلكه جاره زوج مذيعة شهيرة.

الحديث هنا ليس عن منع الناس من تربية الكلاب، ولكن عن وضع معايير لمن يستطيع تربية كلاب ويقوم بتشريسه أو بوضع قانون رادع لمن يقوموا باستخدام الكلاب من أجل صورة اجتماعية عن امتلاك كلاب شرس بعضلات مفتولة لحماية مربعه السكني الذي يشاركه وسط مئات من البشر، ولا يبحث عن السمات الايجابية للكلاب كونها وفية وحميمية.

كلاب البيتبول

الكلاب البلدي المصرية هي التي نراها في الشارع والتي رسمت على جدران المعابد من آلاف السنين لمساعدة قدماء المصريين في الصيد أو حراسة المواشي، وفيما عدا هذا من أنواع فكلها مستوردة المنشأ.

فكلب البيتبول موطنه الأصلي في الولايات المتحدة وله عدة سلالات ويشكل 6% من تعداد الكلاب هناك، وصنف بأنه كلب اجتماعي ومرح ومحب للعائلات، الا انه منذ عام 1982 كان مسؤولا عن 68٪ من هجمات عضات الكلاب.

وخلص تقرير آخر من مركز السيطرة على الأمراض (CDC) عن وفيات عضة الكلاب إلى أن لدغات البيتبول مسؤولة عن وفيات أكثر من أي سلالة أخرى.

كما يتم استبعاد عضات الكلاب البيبتبول من التغطية التأمينية.

يواجه القتل الرحيم ويحبس صاحبه

تصدرت العديد من هجمات بيتبول المروعة تجاه الكلاب أو الأشخاص الآخرين الأخبار على مر السنين في الخارج، مما زاد من ترسيخ فكرة أنها نوعية خطيرة من الكلاب.

في الآونة الأخيرة، هاجم زوجان من البيتبول امرأة حتى الموت في جنوب إفريقيا يوم الجمعة 23 ديسمبر 2022.

وفي 7 يناير 2023هاجم بتبول اخر غير خاضع للرقابة فتاة في لويزيانا تبلغ من العمر 7 سنوات، يقال أن أحد أقارب الفتاة قام بمحاولة لوقف الهجوم بضرب الكلب بعصا، لكنه لم ينجح في وقف الهجوم، ولقيت الفتاة البالغة من العمر 7 سنوات حتفها متأثرًا بجراحها، في حين تم قتل الكلب بطريقة رحيمة واعتقل صاحبه.

ما السبب في كونه أصبح خطيرا؟

في حين قدمت بعض الدراسات بيانات موثوقة تشير إلى أن كلاب البيتبول تعض وتهاجم بشكل متكرر أكثر من الكلاب الأخرى، فقد تناقضت دراسات أخرى ذات سمعة طيبة مع هذا الاكتشاف من خلال تحديد أن سلالة الكلاب لا تحدد ميلها للعدوانية وأن البيتبول ليست أكثر عدوانية بشكل ملحوظ من الكلاب الأخرى. يمكن لأي كلب، بما في ذلك الكلاب الصغيرة المحبوبة، أن يعضوا إذا استفزتهم الظروف المناسبة.

ومع ذلك، يمكن أن تسبب هجمات "البيتبول" الكثير من الضرر بسبب حجمها وقوتها وتصميمها، كما تتمتع أيضًا بفك قوي بشكل لا يصدق يسمح لهم بالضغط على هدفه، مما دفع العديد من ضحايا لدغاتها إلى القول بأن الكلب لن يتركه. لذلك، قد يتم الإبلاغ عن هجمات الثيران في كثير من الأحيان لأن الضحايا يعانون من إصابات أكثر خطورة ويحتاجون إلى مساعدة طبية.

في هذه الأثناء، إذا هاجم كلب شيواوا صغيرًا، يكون الكلب صغيرًا جدًا بحيث لا يتسبب في الكثير من الضرر ويمكن على الأرجح معالجة أي إصابات في المنزل.



محمد سيف، أمين عام نقابة الأطباء البيطريين

اقتناء سلاح في هيئة كلب

وكشف محمد سيف، أمين عام نقابة الأطباء البيطريين، أن كلاب البيتبول سلالة قوية وشرسة، متابعًا: "اقتناء البيتبول بمثابة اقتناء سلاح، الكثير لا يُدركون مدى الخطورة اقتناء مثل هذه الأنواع من الحيوانات".

وتابع في تصريحات تليفزيونية له، عقب الواقعة، ان كلاب البيتبول مسموح بدخولها مصر وغير محظورة، مشيرًا إلى أن قائمة الدول التي تحظر دخول هذا النوع من الكلاب لا تضم مصر.



الدكتور عاطف كامل أستاذ ووكيل كلية الطب البيطرى بجامعة عين شمس

مديرية الطب البيطري تنشر بعض الحقائق عنه

نشرت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة بعض المعلومات والحقائق عن كلب البيتبول ترير الأمريكي ودرجة خطورته، عقب الواقعة التي راح ضحيتها اليوم مدير بنك وتسببه فى إحداث إصابة خطيرة له داخل كمبوند سكنى.

وأوضحت المديرية في تقرير نشرته المديرية للدكتور عاطف كامل، أستاذ ووكيل كلية الطب البيطرى بجامعة عين شمس والمشرف على تأسيس قسم الحياة البرية وحدائق الحيوان، وخبير البيئة، أن كلب البيتبول ترير الأمريكي له سمعة سيئة ولكنه محبوب للغاية من قبل العديد من محبي ومربي الكلاب حول العالم، حيث نشأ كلب البيتبول في بيئة عنيفة فأصبح سيئ السمعة وكانت سلالة البيتبول ليست مقبولة من قبل نادي الكلاب الأمريكى، وينتمي هذا الكلب إلى عائلة البيتبول وتعد عنيفة إذا تم تعنيفها وتشريسها بشكل مضر وعنيدة جدًا.

التقليل من الطابع العدواني من خلال تدريبها

وأشار "كامل" فى تقرير نشرته مديرية الطب البيطرى بالقاهرة إلى أن كلاب البيتبول تم تربيتها لمئات السنين لمحاربة الكلاب الأخرى والحرب والقتال والصيد.

وأوضح أنه هناك عدة أسئلة مرتبطة بكلب البيتبول منها هل كلاب البيتبول الأمريكية عدوانية، وجاءت الإجابة بنعم بسبب تاريخها في القتال مع الكلاب الأخرى، فإن بعض كلاب البيتبول الأمريكية تحتفظ بميل إلى أن تكون عدوانية مع الكلاب الأخرى، ولكن إذا تم الاهتمام بتنشئتها اجتماعيًا في وقت مبكر وتدريبها على معرفة السلوك الجيد، فيمكن التقليل من الطابع العدواني الذي يشتهر به بعض الكلاب من تلك السلالة.

وفيما يتعلق بسؤال هل يصلح كلب البيتبول الأمريكي لأن يكون كلب عائلي جيد، أشار إلى أنه للأسف نعم، فعلى الرغم من سمعتها السيئة كلاب شرسة أو عدوانية، ففي الواقع إذا تم الاهتمام بتنشئتها الاجتماعية منذ سن مبكرة، فستكون كلابا اجتماعية وعائلية رائعة، وذلك بالإضافة إلى أنها جيدة ولطيفة جدًا مع الأطفال، خاصة إذا تمت تنشئتها سويًا.



المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية

مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

في مطلع ابريل الحالي كشف المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، عن أن الحكومة تقدمت بعدد من المقترحات بشأن العقوبات الواردة بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أن تكون العقوبة وفقا لحجم الجريمة المرتكبة وما نتج عنها من أثار.

كما وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على نص المادة 13 من مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب والتي تنظم عملية اصطحاب الكلاب خارج أماكن ايوائها.

وتنص المادة على أن " يجب أن تكمم الكلاب وتقيد بقيادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها وذلك أثناء أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ستة عشر عامًأ.

كما اقترح المستشار علاء فؤاد، تعديل على الفقرة الأخيرة من المادة لتصبح" وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ثمانية عشر عامًأ.

ووافقت اللجنة على المقترح المقدم من الحكومة بشأن تعديل السن لمصطحب الكلب.

كما وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب على حظر استخدام الكلاب فى المصارعة، وذلك بعد طلب رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان"منى خليل" بحظر استخدام الكلاب فى المصارعة التى ينتج عنها موت أحد الكلبين داخل الحلبة، مؤكدة أن هذه المصارعة منتشرة فى بعض المناطق الشعبية وينتج عنها هلع المواطنين نتيجة تحريش الكلاب بالمواطنين.