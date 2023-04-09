رئيس جامعة الأزهر يشارك بناته الطالبات الإفطار بالمدينة الجامعية

شارك الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور علاء جانب، مستشار جامعة الأزهر للأنشطة الطلابية وكيل كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة؛ والأستاذ أسامة توفيق رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، الإفطار الجماعي وسط بناته الطالبات المقيمات في المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.

وقبل الإفطار قام رئيس الجامعة بالحديث مع بناته الطالبات حول انتظام العملية التعليمية في الكليات، واطمئن على سير العمل بالمدينة الجامعية، وقام بتفقد مطبخ المدينة الجامعية للطالبات، ووجه بتلبية جميع ملحوظات الطالبات حول طهي الطعام.

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته وهو يجلس بين بناته الطالبات قائلًا: أنا والد لَكُنَّ قبل أن أكون رئيسًا للجامعة.

ونقل رئيس الجامعة تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ودعواته لأبنائه الطلاب والطالبات بالنجاح والتوفيق، وأن يكونوا نماذج متميزة تسهم في بناء الوطن والنهوض والارتقاء به.