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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الوزراء العراقي يؤكد ضرورة تبادل الخبرات بمجال مكافحة الإرهاب مع السودان

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني،
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أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، ضرورة تبادل الخبرات في مجال الحد من تجارة المخدرات ومكافحة الإرهاب مع السودان.

ذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن السوداني استقبل، اليوم، وزير الداخلية في السودان عنان حامد والوفد المرافق له، حيث نقل الوزير عنان رغبة حكومة السودان في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية والتعليمية وتعزيز التعاون الأمني.

جرى - خلال اللقاء - التأكيد على تبادل الفرص التدريبية بين كليات الشرطة في كلا البلدين بما يسهم في تعزيز القدرات الأمنية لقوات الشرطة ورفع مستوى أدائها.

العراق محمد شياع السوداني المخدرات الارهاب