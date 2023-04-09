محافظ الوادي الجديد يوقع بروتوكول تعاون لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء النظيفة.. صور

وقع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون لإنشاء أول محطات من نوعها بالمحافظة لتوليد الكهرباء من المركزات الشمسية لإنتاج الكهرباء النظيفة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة العربية للتصنيع والبنك الزراعي المصري.

وأوضح الزملوط أن المشروع يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار الزراعي بالمحافظة من خلال تقديم حلول لتوفير الطاقة بالمناطق الاستثمارية النائية غير المغطاة بخدمات الكهرباء، وحُسن استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، بالتزامن مع ما حققته المحافظة من مكتسبات في مجال مراعاة البعد البيئي والتحول الأخضر والمستدام، لافتًا إلى حرص المحافظة على تقديم كافة التيسيرات للمشروعات الجادة وتوفير مناخ جاذب للاستثمار؛ يُسهم في توطين خطط التنمية المستهدفة.

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