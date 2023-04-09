مصرع 4 أشخاص على الأقل إثر انهيار جليدي في جبال الألب الفرنسية

لقي ما لا يقل عن 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخرون جراء انهيار جليدي في جبل أرمانسيت الجليدي في جبال الألب الفرنسية؛ وهي حصيلة أولية حسبما أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين.

ووقع الانهيار الجليدي في منطقة " كونتامين - مون جوا" في مقاطعة سافوا العليا، في جبل أرمانسيت الجليدي، التابع لجبال الألب الفرنسية.

كما أفادت أنباء محلية بأن حجم الانهيار بطول 1000 متر وعرض 100 متر، وتم الدفع بمروحيتين للمساعدة في عملية البحث عن أشخاص محاصرين تحت الجليد

من جهته، أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن تعاطفه وحزنه لوقوع ضحايا جراء هذا الحادث الأليم مؤكدا في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر أنه تم حشد رجال الطوارئ والانقاذ من أجل العثور على الاشخاص المحاصرين تحت الجليد.