بدء استلام 600 طبيب بشري لعملهم بـ"صحة الدقهلية"

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية فى تصريحات له اليوم عن بدء استلام 600 من الأطباء البشريين دفعة ديسمبر 2021 تكليف مارس 2023 لعملهم بمديرية الصحة بالدقهلية لافتاً إلى استمرار عملية توزيعهم حتى نهاية أبريل الجارى .

وأضاف مكين أنه تم توزيعهم على وحدات ومراكز الرعاية الأساسية على مستوى المحافظة لينضموا إلى قطاع الأطباء العاملين بصحة الدقهلية ليقوموا بدورهم في خدمة المرضى من خلال منافذ الرعاية الصحية الأولية.

من جانبه أكد الدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية أنه تم إعداد جدول لإستلام الأطباء بالإدارات الصحية بما يتماشى مع خطة الصحة لسد العجز الموجود بالوحدات متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية المقبلة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت نهاية مارس نتيجة حركة تكليف الأطباء 2023 وقالت وزارة الصحة والسكان عبر موقع التكليف أنه يمكن متابعة النتيجة والحد الأدنى للمكلفين.