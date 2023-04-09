الجيش الروسي: القضاء على 250 جنديًا أوكرانيًا وتدمير 14 طائرة بدون طيار

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد، القضاء على 250 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير نحو 100 وحدة مدفعية أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية، واعتراض 10 صواريخ أوكرانية من طراز "هيمراس" و"سميرش"، وصاروخ واحد من طراز "جروم"، وإسقاط 14 طائرة أوكرانية بدون طيار.

وفي البيان اليومي لأحدث نتائج العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قال كوناشينكوف -بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إنه "خلال النهار، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 10 صواريخ هيمراس وسميرش، وصاروخ تكتيكي واحد من طراز جروم، كما تم إسقاط 14 طائرة بدون طيار أوكرانية في مناطق متفرقة بدونيتسك ولوجانسك".

وأشار كوناشينكوف إلى أن وحدات من مجموعة يوجنايا الروسية نجحت خلال الـ24 ساعة الماضية في تدمير أكثر من 250 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك في سياق العمليات البرية والضربات الجوية التكتيكية ونيران المدفعية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 250 جنديًا أوكرانيًا، ودبابة واحدة، وثلاث مركبات قتالية مصفحة، و9 مركبات عسكرية، ووحدة مدفعية ذاتية الدفع، ومدافع "مستا-بي" و"دي-20".

وأضاف كوناشينكوف أن تجمع القوات الروسية نجح أيضا في دحض وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاهي يوجنو دونيتسك وزابورويجيا خلال اليوم الماضي، كما وجهت القوات الروسية ضربات عدة للوحدات الأوكرانية المتمركزة في اتجاه كوبيانسك واستطاعوا القضاء على نحو 35 جنديًا أوكرانيًا ووحدتين للاستطلاع خلال اليوم الماضي، كما تم القضاء على ما يصل إلى 55 جنديا أوكرانيا في اتجاه كراسنوليمانسك.

وأشار كوناشينكوف أن سلاح الجو الروسي والقوات الصاروخية والمدفعية نفذت عدة عمليات تكتيكية، ونجحت في تدمير 98 وحدة مدفعية تابعة القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار.

ووفقًا لكوناشينكوف، منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا يوم 26 فبراير 2022، تم تدمير ما يصل إلى 406 طائرة أوكرانية، و228 مروحية، و3716 مركبة جوية بدون طيار، و415 نظام دفاع جوي، و8593 دبابة ومركبات مدرعة أخرى، و1078 نظام إطلاق صواريخ متعدد، و4543 نظام مدفعي وهاون، و9387 سيارة عسكرية خاصة.