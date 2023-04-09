النمسا تمدد صلاحية تصاريح طالبي اللجوء الأوكرانيين تلقائيًا

أعلنت وزارة إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتًا في أوكرانيا، اليوم الأحد، أن السلطات النمساوية قامت تلقائيًا بتمديد صلاحية التصاريح لطالبي اللجوء من أوكرانيا.

ذكرت الوزارة عبر تطبيق تليجرام وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، أن "طالبي اللجوء الذين لجأوا إلى النمسا يتم تمديد بطاقة هوية النازحين قسرًا تلقائيًا".

وأوضحت الوزارة أن الهيئة المعنية ستقوم بإرسال البطاقات بالبريد المسجل إلى عنوان تسجيل المتقدمين وفي حال لم يكن هناك أحد لاستلام الخطاب وقت التسليم، فسيتم إيداعه في أقرب مكتب بريد.

وأضافت وزارة إعادة الإدماج الأوكرانية أن المهاجرين قسريًا من أوكرانيا سيكون لديهم وصول أسهل إلى سوق العمل النمساوي.

كان قد أكد ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا الخميس الماضي، تأييد بلاده للمذكرة الدولية باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ذكر الوزير أن النمسا بصفتها واحدة من 33 دولة قامت بحملة نشطة من أجل إنشاء محكمة خاصة في المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالعمل العدواني الروسي.

اعتبر وزير الخارجية أن مذكرة التوقيف الدولية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمثابة إشارة حقيقية وجادة حتى ضد رؤساء الدول.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد ألقى خطابًا أمام البرلمان النمساوي، في وقت سابق، دعا فيه إلى مزيد من التضامن مع أوكرانيا.