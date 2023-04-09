الهيئة الإنجيلية تنظم إفطار لـ 2500 مزارع في المنيا

نظمت، الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ، اليوم الأحد ، إفطارًا لعدد ٢٥٠٠ من مزارعي مبادرة ازرع بمحافظة المنيا، في إطار عضوية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وبحضور الدكتور محمد محمود، نائب محافظ المنيا، ومارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ ووكلاء الوزرات والقيادات التنفيذية بالمحافظة والكوادر المحلية الداعمة لمبادرة ازرع، وذلك بمقر تدريب الهيئة القبطية الإنجيلية بإطسا سنتر.

ومن جانبها قالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية: "الهيئة مستمرة في تقديم خدماتها في باقي محافظات "ازرع"، وغدًا إفطار ٥٠٠٠ مزارع في الفيوم وأسيوط والدقهلية، كما تحرص الهيئة الإنجيلية خلال شهر رمضان على تنفيذ عدد من الأنشطة الأخرى وضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين المستحقين، بجانب استكمال أنشطة مبادرة ازرع".

وخلال حفل الإفطار عبر الدكتور محمد محمود، نائب محافظ المنيا، عن سعادته الكبيرة بهذا الإفطار الوطني الكبير وقال: "محافظة المنيا اليوم تشهد عملًا وطنيًّا مخلصًا يعكس قدرة التحالف الوطني والهيئة الإنجيلية على تقديم خدمات حقيقية للمواطن".

كما شارك عدد من مزارعي مبادرة "ازرع" بكلمات شكر وتقدير لما تقدمه المبادرة من خدمات زراعية لهم ويطلبون أن نتوسع أكثر في العمل فى مبادره ازرع لتتناول بجانب القمح والفول الصويا العمل والمساندة لصغار المزارعين في الذرة ومحاصيل أخرى.

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