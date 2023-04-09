رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك مائدة إفطار جماعي مع العاملين

شارك ، الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، مئات الموظفين والعاملين في الجامعة، حفل الإفطار الجماعي، بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، والدكتور علي أبو شوشة، والدكتور حسن يونس، نواب رئيس الجامعة السابقين، والمستشار القانوني للجامعة، والدكتور حاتم الجوهري، مدير المستشفى الجامعي، ومدير عام الإدارة العامة للمدن، الدكتور طارق الملا.

يأتي ذلك في إطار حرص رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي، على التواجد باستمرار وسط أسرته الكبيرة من الموظفين والعاملين في الجامعة، خاصةً مشاركتهم حفل الإفطار السنوي خلال شهر رمضان المبارك.

قدم «دسوقي» التهنئة للحضور بمناسبة الشهر المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيده عليهم والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بكل الخير والأمن والسعادة.

وأكد، أن الموظفين والعاملين بجامعة كفر الشيخ هم ركيزة أساسية في منظومة الجامعة، وأحد العوامل المهمة التي تساعد على تطوير وارتقاء الجامعة.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الإفطار السنوي خلال شهر رمضان المبارك، هو لقاء الأسرة الواحدة بين العاملين في الجامعة بمختلف كلياتها وقطاعاتها، بهدف تعزيز العلاقات الاجتماعية بين المسئولين والعاملين.

ومن جانبهم، أعربت إدارة الجامعة والجهاز الإداري والعاملين بها، عن اعتزازهم بمشاركة رئيس الجامعة لهم في حفل الإفطار، موجهين له الشكر على تنظيم هذا اللقاء في شهر رمضان المعظم، موجهين تحيتهم وتقديرهم لرئيس الجامعة ولإدارة الجامعة، مشيرين إلى التأثير الإيجابي لهذه المناسبات الاجتماعية والإنسانية في تنمية مشاعر الانتماء، وتوطيد حلقة الوصل بين جميع العاملين بالجامعة.

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