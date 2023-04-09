زوران مانولوفيتش يعلن قائمة معسكر الاتحاد السكندري لمباراة فاركو

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش، عن قائمة معسكر الاتحاد لمباراة فاركو، والمقرر إقامتها غداً الإثنين، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة رقم ٢٤ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

واللاعبون هم :

حراسة المرمى :

المهدي سليمان وعمرو خليل.

خط الدفاع :

عبدالله نصيب ، صبري رحيل ، هشام صلاح ، مصطفى ابراهيم ؛ محمود علاء ؛ خالد صبحى.

خط الوسط :

مورو ، ناصر ناصر، إسلام عبدالنعيم، ابراهيم حسن ، ميسي وخالد الغندور ، محمود عبدالعزيز ، محمد محمود ؛ محمد فارس؛ عبدالغني محمد ؛ عمار حمدى.

خط الهجوم:

مابولولو واوستن اموتو وأحمد عيد.

ويغيب عن قائمة الفريق : صبحي سليمان والسيد سالم ومحمد الصالح وفوزي الحناوي وجافين كازيتو.

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الرابع برصيد ٣٦ نقطة، بينما فاركو في المركز التاسع برصيد ٢٩ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.