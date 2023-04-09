تشكيل إنبي والمقاولون العرب للمواجهة المرتقبة في الدوري

أعلن شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، التشكيل الرسمي لمواجهة إنبي، في المبارة التي تجمعهما على استاد بترو سبورت، لحساب منافسات الأسبوع 24 مم مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالى: محمود أبو السعود، أحمد الشيمى، عمر سافيولا، فادى فريد، محمد مجلى، أحمد علاء، فاروقا نور الدين، جوزيف أوشايا، جون أوكلى، عمر فايد، أحمد عاطف قطة.

بينما جاء تشكيل إنبى كالتالى: رضا السيد، على فوزى، محمد حامد، رفيق كابو، أحمد صبيحة، مصطفى شكشك، مروان داوود، أحمد أوفا، أحمد كالوشا، أحمد العجوز، عماد ميهوب.