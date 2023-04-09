تفاصيل الحلقة 18 من مسلسل "عملة نادرة"

عرض مساء اليوم الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "عملة نادرة" والذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة الثامنة عشر العديد من الاحداث الهامة حول شخصية "نادرة" التي تجسدها الفنانة نيللي كريم ووحماها "عبد الجبار" والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

أبرز المشاهد

تبدأ الاحداث بمشاهد نادرة مكان دفن نبيل وسط الصحراء ليلاً تبكي وترفض تقبل العزاء انتظاراً للثأر، تخبر سميرة مسعود ان نادرة محظوظة بحب شداد لها، ينهرها مسعود و يطلب منها المغادرة، تقابل دميانة نادرة لتقديم واجب العزاء لها رغم علمها ان نادرة تريد الثأر لنبيل، تطلب نادرة من دميانة اخبار الجميع بما حدث مع نبيل، تخبر دميانة اسراء بقتل عبد الجبار لنبيل، ترفض أنس سماع كلام إسراء عن والدها و تواجهه و يطلب منها عبد الجبار ان تصدقه بدلاً من اهل النجع الكارهين له، تسأله أنس لماذا الكل يكرهه ، يخبرها بقرب الانتخابات و انها ستكون معركه بينه وبين بيت أبو عصايا و يطلب منها عدم الاستماع للشائعات وتؤكد له انها لن تغير رائيها به.

يلوم حسن أبو عصايا على عطية اخوه بسبب عمل دعاية انتخابية باسمه في بعض النجوع رغم ترشح حسن أبو عصايا، يؤكد له عطية ان هذه الزيارات دعاية انتخابية له ويؤكد حسن أبو عصايا ان اسمه لم يذكر في هذه الدعاية الانتخابية، يطلب منه حسن انتظار دوره وعدم تتبع أفكار عادل ابنه حرصاً على تماسك العائلة امام الجميع.

يطلب مسعود من جميع افراد العائلة التعاون في الانتخابات، ويطلب عبد الجبار من سكينة ان تكون على استعداد دائم للضيوف، تتصل نفيسة بإسراء تذكرها بالمبلغ المالي، وتطلب منها اسراء ان تعطيها مهله.

يبدو على نادرة تحكمها في رجال شداد والأخير يدعمها وتطلب منهم ان يخسر عبد الجبار في الانتخابات خاصة نجع هريدي الذي تنتمي له، لذلك يجب انتخاب نجع هريدي بالكامل لحسن أبو عصايا، يترشح الشيخ حمزة لانتخابات المجلس باسم الاخوان، يرفض الجميع ترشح الشيخ حمزة خاصاً دميانة وعزت وتقرر دميانة دعم حسن أبو عصايا وعمل دعاية مجانية له بمساعدة نادرة في النجوع المجاورة لنجع عبد الجبار.

تزور إسراء دميانة وتطلب منها الوصول لنادرة سراً وترفض دميانة وتطلب منها الانتظار حتى تخبر نادرة اولاً، تطلب منها إسراء السرعة لأهمية الامر، تخبر دميانة نادرة بأمر إسراء وتؤكد التواصل معها، يطلب شداد من نادرة الحظر حتى تنتهي الانتخابات.

أجواء الانتخابات تسيطر على النجوع ويبدو على عبد الجبار السيطرة على الانتخابات، يبدو عليه ايضاً مظاهر الحزن لبعد حفيدة عنه، يتلقى عطية أبو عصايا اتصال من ابنه عادل بتعذر الانتخابات في أحد النجوع بسبب إطلاق الاعيرة النارية وغلق اللجنة، يغضب رجال الجبل من تدخلهم في امر الانتخابات بسبب تنفيذ أوامر نادرة وشداد يوبخهم.

يتصل عبد الجبار بالباشا ويؤكد له نجاحه في الانتخابات، يطلب حسن من اقاربه الانسحاب نظراً للنتيجة الانتخابات المخزية، ولكنهم يطلبون منه الانتظار للنهاية، يفوز حسن أبو عصايا بالانتخابات.

اثناء مغادرة عبد الجبار سرادق الانتخابات يرى نادرة داخل سيارة تنظر له شامته ومبتسمه.

قصة مسلسل "عملة نادرة"

المرأة لا تورث في الصعيد بسبب التقاليد الموروثة وليس الدين، فماذا لو تحدت امرأة مجتمعا ذكوريا بامتياز، في نجع ما ودخلت في صراع دموي مع من هو أقوى وأشرس.. لابد أنها عملة نادرة."

وتعود نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج محمد العدل الذي يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".

أبطال مسلسل "عملة نادرة"

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو ريه، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد القوي ، تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل.