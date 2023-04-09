أحمد سامي يعلن تشكيل سموحة أمام الداخلية

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة، بقيادة أحمد سامي، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء الداخلية، والمقرر إقامته في التاسعة والربع مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة رقم ٢٤ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة كالآتي :

حراسة المرمى :عمر صلاح

بركات حجاج ومحمد سعيد ودكوا دودو وأحمد جمال ومالك بعبوي وأحمد شوشه وبواتينج وحسين فيصل ومصطفى سعد وحسام حسن.

والجدير بالذكر أن سموحة يحتل المركز الـعاشر برصيد ٢٨ نقطة، بينما الداخلية في المركز الـ ١٤ برصيد ٢١ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.