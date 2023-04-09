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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد سامي يعلن تشكيل سموحة أمام الداخلية

سموحة يستضيف الداخلية على ملعب استاد الإسكندرية

أحمد سامي يعلن تشكيل
أحمد سامي يعلن تشكيل سموحة أمام الداخلية
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أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة، بقيادة أحمد سامي، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء الداخلية، والمقرر إقامته في التاسعة والربع مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة رقم ٢٤ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة كالآتي :
حراسة المرمى :عمر صلاح 
بركات حجاج ومحمد سعيد ودكوا دودو وأحمد جمال ومالك بعبوي وأحمد شوشه وبواتينج وحسين فيصل ومصطفى سعد وحسام حسن.

والجدير بالذكر أن سموحة يحتل المركز الـعاشر برصيد ٢٨ نقطة، بينما الداخلية في المركز الـ ١٤ برصيد ٢١ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.

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