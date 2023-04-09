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الإثنين 10 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رونالدو يقود فريق النصر أمام الفيحاء في الدوري السعودي

النصر
النصر
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أعلن الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني لنادي النصر السعودي تشكيل لاعبيه لمواجهة الفيحاء، في الأسبوع 23 ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

وجاء تشكيل النصر كالتالي :
حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، ألفارو، عبد الإله العمري، جيسلان كونان.

خط الوسط: لويز جوستافو، عبد الله الخيبري، عبد الرحمن غريب، أيمن يحيى.

خط الهجوم: تاليسكا، كريستيانو رونالدو.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر، بينما يتواجد الفيحاء في المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

الدوري السعودي النصر الفيحاء