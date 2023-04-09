السجن لرجل صيني بسبب إخافته دجاجات حتى الموت

في الصين، حُكم على رجل يدعى “قو” بالسجن لمدة ستة أشهر والإفراج عنه بعد عامٍ واحدٍ تحت المراقبة بعد أن قتل 1100 دجاجة حتى الموت لجاره في مزرعة دجاج.

وبحسب ما ذكرت شبكة CNN الأمريكية فقد جاء هذا الحكم بعد قطع هذا الرجل أشجار جاره دون إذن في أبريل 2022 ثم ألحق قو خسائرًا بتشونج، جاره، بعدما سحق 500 دجاجة في نفق. وأجبرت الشرطة قو على دفع تعويض لتشونغ بمبلغ 3000 يوان (436 دولارًا أمريكيًا).

وعاد قو مرة أخرى لقتل 640 دجاجة في ممتلكات تشونج واستخدم قو المصباح اليدوي لإخافة الدجاجات في الليل وقتل 1100 منها في التدافع الذي نتج عن تجمعهن في زاوية خوفًا منه.

وقد أدانت المحكمة قو بالتسبب عن عمد في "خسارة ممتلكات" لتشونج، وقدرت قيمة الدجاجات الميتة بـ13840 يوانًا (2015 دولارًا أمريكيًا) وأعلنت السلطات الصينية أن الحكم اتخذ بمراعاة الندم الذي أبداه قو عن جريمته.