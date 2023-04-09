بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الأسبوع ٢٤

الأحد 09/أبريل/2023 - 08:07 م

يقدم موقع البوابة نيوز خدمة البث المباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الأسبوع ٢٤ للدوري المصري الممتاز.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة قوية في التاسعة والربع مساء اليوم الأحد عندما يلتقي مع البنك الأهلي باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

يحتل الفريق الأبيض المركز السابع برصيد 33 نقطة، في حين يحتل البنك الأهلي المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة.

يتطلع الزمالك لتحقيق الفوز في لقاء اليوم واستعادة الانتصارات، وفي نفس الوقت يسعى الأبيض لرد الاعتبار بعد الخسارة من البنك الأهلي في كأس الرابطة.

ويقود الفريق في مباراة اليوم مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد وعبد الواحد السيد مدير الكرة ومحمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى لحين وصول الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للفريق.

وحرص الجهاز الفني على علاج السلبيات والأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في الفترة الماضية وتجهيز اللاعبين بصورة جيدة للقاء اليوم من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط والخروج من الكبوة التي يمر بها الزمالك.

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كل من، محمد عواد ومحمد صبحي وحمزة المثلوثي ومحمود حمدي "الونش" وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني و أحمد فتوح وحاتم محمد "سكر" ونبيل عماد دونجا وعمرو السيسي وسيف جعفر وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد بلحاج ومصطفى شلبي وإبراهيما نداي وناصر منسي وسيف الدين الجزيري ويوسف أسامة نبيه.

ويغيب عن الفريق كل من، محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمود شبانة للإصابة ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وعمر جابر وسامسون أكينولا ومحمد طارق لأسباب فنية.

وفي المقابل يتطلع فريق البنك الأهلي بقيادة اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لتحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر، وحذر المدرب لاعبيه من صعوبة المباراة خاصة وأن الزمالك منافس قوي وسيخوض اللقاء بقوة لتعويض خسارته أمام البنك الأهلي في كأس الرابطة.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

ويخوض البنك الأهلي المباراة ضد الزمالك بقائمة تضم كل من، أحمد صبحي وعبد الرحمن حامد ومحمود الجزارو أحمد ياسين وسعيدو سيمبوري وأسامة إبراهيم وعاصم صلاح وإسحاق يعقوبو ومحمد فتحي ومحمود سيد وحمدي علاء وإسلام جابر ومحمد هلال ومحمد بسيوني وأحمد ياسر وموسى دياورارا وكريم بامبو وأسامة فيصل ومحمود قاعود وباسم مرسي.

ويغيب عن الفريق كل من محمد أبو جبل وفراس عيفية لتراكم البطاقات الصفراء ورزاق سيسيه ومحمود الزنفلي للإصابة.

مشاهدة بث مباشر لمباراة الزمالك ضد البنك الأهلي