الأجهر الحلقة 18.. أحمد صفوت ينقذ عمرو سعد ويقتل باسم مغنية

شهدت الحلقة 18 من مسلسل الأجهر محاولة من باسم مغنية لقتل الفنان عمرو سعد الذي يلعب شخصية مصطفى الأجهر، بعد نجاحه في استخراج الألماس بكينيا.

وأثناء احتفال عمرو سعد مع رجاله بنجاحهم في استخراج الألماس، حاول باسم مغنية قتله على طريقة القناصة للانتقام منه، ليخرج أحمد صفوت بشكل مفاجيء ويلحق صديقه.

أطلق أحمد صفوت "ميدا"، الرصاص على باسم مغنية ليحمي عمرو سعد، الذي نظر له بكل امتنان وثقة بأنه كان يعلم معدنه الأصيل، وأنه نفذ وصية والده المعلم السعداوي بتربية ابنه من جديد.

مسلسل الأجهر من عمرو سعد، أحمد صفوت، درة ساره سلامه، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعى، مصطفى أبو سريع، انوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفه عبد الرسول، نور النبوى، وغيرهم. وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.