فريق الزمالك يصل استاد القاهرة لمواجهة البنك الأهلي

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منذ قليل، إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادا لخوض مباراة البنك الأهلي المقرر لها مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادا للقاء المرتقب.

يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم :

حرسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمد عبد الغني - نبيل عماد "دونجا" - سيف جعفر

خط الهجوم : أحمد مصطفي"زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحاتم سكر وعمرو السيسي وأحمد بلحاج ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي وسيف الجزيري.