ads
الإثنين 10 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محمد مختار: ياريتنى ما اتجوزت نادية الجندى ومسلسل "سكر زيادة" الأسوأ فى التاريخ

نادية الجندي
نادية الجندي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد المنتج محمد مختار أن علاقته بالفنانة نادية الجندى الآن عبارة عن صداقة كبيرة بعد الانفصال من الزيجة بينهم.

وأضاف فى تصريحات خاصة لبرنامج "حبر سرى" تقديم الإعلامية أسما إبراهيم "ياريتنى ما إتجوزت نادية من الأول لأن فعلا علاقة الصداقة معاها أفضل بكتير من علاقتنا فى الزواج".

وتابع مختار أن مسلسل "سكر زياده" الذى جمع النجمه نبيلة عبيد بالنجمه ناديه الجندى يعتبر أسوأ مسلسل فى التاريخ.

وذكر أن أهم أسباب فشل المسلسل هو التصوير فى فترة إنتشار وباء "كورونا" إلى جانب الكثير من المشاكل الإنتاجيه وكنت أتمنى ألا يستأنف التصوير وإكتمال العمل .

يذكر أن المنتج محمد مختار أنتج العديد من الأفلام السينمائية أبرزها "ملف ساميه شعرواى" ، "الضائعه"، "جبروت إمرأه"، "عصر القوه"

نادية الجندي محمد مختار حبر سري