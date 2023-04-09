محمد مختار: ياريتنى ما اتجوزت نادية الجندى ومسلسل "سكر زيادة" الأسوأ فى التاريخ

أكد المنتج محمد مختار أن علاقته بالفنانة نادية الجندى الآن عبارة عن صداقة كبيرة بعد الانفصال من الزيجة بينهم.

وأضاف فى تصريحات خاصة لبرنامج "حبر سرى" تقديم الإعلامية أسما إبراهيم "ياريتنى ما إتجوزت نادية من الأول لأن فعلا علاقة الصداقة معاها أفضل بكتير من علاقتنا فى الزواج".

وتابع مختار أن مسلسل "سكر زياده" الذى جمع النجمه نبيلة عبيد بالنجمه ناديه الجندى يعتبر أسوأ مسلسل فى التاريخ.

وذكر أن أهم أسباب فشل المسلسل هو التصوير فى فترة إنتشار وباء "كورونا" إلى جانب الكثير من المشاكل الإنتاجيه وكنت أتمنى ألا يستأنف التصوير وإكتمال العمل .

يذكر أن المنتج محمد مختار أنتج العديد من الأفلام السينمائية أبرزها "ملف ساميه شعرواى" ، "الضائعه"، "جبروت إمرأه"، "عصر القوه"