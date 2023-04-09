تفاصيل الحلقة 18 من مسلسل "جميلة"

عرض مساء اليوم الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "جميلة" والذي تخوض بطولته النجمة ريهام حجاح وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة الثامنة عشر العديد من الاحداث الهامة حول شخصية "جميلة" التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج.

أبرز المشاهد

تبدأ الاحداث عندما ذهب أكرم لجميلة ثائراً ومهدد بزواجه من مي واخذ ميراثه بالكامل، يطلب منه زياد ان يهدئ، يخبرهم أكرم عن حيرته في البحث عنها خاصاً وهي حامل، تحاول سيري تنفيذ خطة جميلة على نرمين، تخطئ نرمين امام شيري ولكن شيري تفضح امرها ولا تبوح لها بشيء، تخبر سيري نرمين انها تشك في سلوك هشام وتؤكد نرمين لشيري ان هشام يحبها، تطمئن شهيرة شريف بتنازل جميلة لها عن الميراث.

يسأل شريف شهيرة عن الرجل الغريب" رجب" بينما تتواصل شهيرة مع طارق عن طريق الرسائل النصية وتخبرة ان جميلة ستنقل الميراث لها، يخبر طارق داليا ان مشكلة الاحكام القضائية الخاصة بها سيتم التنازل عنها بمقابل مادي، يطلب طارق من داليا الرجوع لها و لكنها تشترط اعادت كرامتها امام شهيرة.

تحاول شهيرة التملص من امر الرجل الغريب امام شريف، يتساءل رجب مع زوجته زينب عن سبب تغير صباح لاسمها ليصبح شهيرة ويتذكر عندما تركها حامل ومعها ابنها أكرم من زوجها الأول برفقة والدة ويؤكد انها اخبرته فور وضعها انها انجبت فتاه واحدة.

تزور أيه جميلة وتعاتبها على تصرف زياد مع شريف، تؤكد جميلة لأيه استغلال شريف لها وسرقته من قبل لأملاكها، تطلب جميلة من أيه ان تكف عن الدفاع عن شريف، تمنع أيه جميلة من التنازل عن الميراث بسبب ظهور الرجل الغريب وتؤكد لها ان هناك سر وتطلب منها الانتظار، تخبرها جميلة انها شاهدت الرجل وأخبرها انه والدها.

تخبر أيه بكلام جميلة عن الرجل الغريب، يفرح شريف ويتمنى ان تكون جميلة ابنته، تحاول جميلة مناقشة الامر مع زوجها زياد، وتؤكد جميلة البحث في الامر.

تزور جميلة الفت الممرضة وتطلب منها الاتصال بشريف وفتح مكبر الصوت، يخبر شريف الفت بعدم معرفته برجب ويؤكد لها انها شهيرة تعرفة جيدا، يزور شريف رحاب عمة زوجته أيه للاطمئنان عليها في محاولة منه لمعرفة معلومات عن شهيرة وتؤكد له العمه انها لم تكن تعرفها وتفاجئت بسفر اخوها للكويت ثم خبر زواجه من شهيرة.

يصارح زياد هشام بمعرفة مخطته مع شيري، و يؤكد له هشام ان شيري السبب و انه يفكر بشكل جادي في طلاقة لشيري، يقبل هشام رأس زياد معتذراً و يؤكد انتظارهم في الصباح لإجراء عملية التبويض.

قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.