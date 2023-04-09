الزمالك يهاجم البنك الأهلي بـ"شلبي ومنسي" في الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة البنك الأهلي المقرر لها في التاسعة والربع مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حرسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد عبد الغني - نبيل عماد "دونجا" - سيف جعفر.

خط الهجوم: أحمد مصطفي "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد، حاتم سكر، عمرو السيسي، أحمد بلحاج، محمود عبد الرازق " شيكابالا"، سيد عبد الله "نيمار"، يوسف أسامة نبيه، وإبراهيما نداي، وسيف الجزيري.

ويتفوق الزمالك في تاريخ مواجهاته أمام البنك، حيث سبق أن التقى الفريقان في 6 مباريات من قبل في الدوري وكأس الرابطة.

ونجح الزمالك في الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين، وفاز البنك الأهلي في لقاء بكأس الرابطة.

ويواجه الفارس الأبيض صعوبات كبيرة في الدوري هذا الموسم، حيث يأتي الفريق الأبيض قبل مواجهة البنك الليلة في المركز السابع لجدول ترتيب المسابقة برصيد 33 نقطة.

وخاض الزمالك قبل مواجهة اليوم، 21 مباراة، فاز في 9 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 6 مباريات، وأحرز لاعبو الزمالك 30 هدفا، بينما دخل مرمى الفريق 22 هدفا.