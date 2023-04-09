الكويت.. مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف



أصدرت دولة الكويت، اليوم الأحد، مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، رئيس مجلس الوزراء، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وتتكون الحكومة الكويتية الجديدة من 14 وزيرا، إضافة إلى رئيس الوزراء، بينهم وزيرتان.

وبحسب المرسوم، جاء تشكيل الحكومة الجديدة كالآتي: طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية وزيرا للدفاع بالوكالة، وخالد علي محمد الفاضل، نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وبدر حامد يوسف الملا، نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة.

وتم تعيين فهد علي زايد الشعلة وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات، وعبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيرا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، وأحمد عبد الوهاب العوضي وزيرا للصحة، وأماني سليمان عبد الوهاب بوقماز وزيرة للأشغال العامة، حسبما جاء في المرسوم.

كذلك، تم تعيين حمد عبد الوهاب حمد العدواني وزيرا للتربية وزيرا للتعليم العالي، وسالم عبد الله الجابر الصباح وزيرا للخارجية، ومي جاسم محمد البغلي وزيرة للشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة.

كما ضمت الحكومة الجديدة، عامر محمد علي محمد وزيرا للعدل وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، ومطلق نايف عمر أبو رقبة العتيبي وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزير دولة لشؤون الإسكان، ومحمد عثمان محمد العيبان وزيرا للتجارة والصناعة، ومناف عبد العزيز إسحق الهاجري وزيرا للمالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.