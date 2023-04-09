علا غانم: "طليقي قالي أخرك رصاصة بـ10 جنيه وشوية مياه نار"

قالت الفنانة علا غانم، إنّها أخفت مكان المستشفى التي كانت تتلقى العلاج فيها خوفا من تعرضها للإيذاء، وذلك على خلفية الخلافات التي نشبت بينها وزوجها السابق، قائلة: اتقالي أخرك رصاصة بـ10 جنيه وشوية مياه نار، ده الحب القاتل.. ومن الحب ما قتل.





وأضافت “غانم” خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي "المحور"، و"النهار": عندما يقابل السيدة القوية رجلا ليس لديه الثقة في نفسه، فإن العلاقة بينهما تتحول إلى منافسة، وهذا الامر يلجأ إليه الرجل حتى يشعر بانه أقوى، وهذه المنافسة تقود الرجل إلى أشياء سيئة كثيرة مثل الكذب والخيانة وأي شيء حتى يشعرها بأنها ليست كافية وأنها ضعيفة وأن هناك كثيرون أفضل منها، لكن السيدة القوية ترفض هذا الامر وتنظر إلى نفسها في المرآة وتؤكد لنفسها أن كل ذلك يجب أن ينتهي فورا لأنها لا تستحق الحياة الكئيبة».





ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.