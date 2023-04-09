وزير الرياضة يتفقد أعمال تطوير مركز شباب مدينة نصر

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الأحد، أعمال التطوير الجارية بمركز شباب مدينة نصر للوقوف علي آخر التطورات الإنشائية داخل المركز بحضور الدكتور سيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

شملت التطورات إنشاء حمام سباحة نصف اوليمبي وحمام سباحة للاطفال، وملاعب، وكافيتيريا، ومنطقة العاب، ووحدة طبية متكاملة، ومحلات تجارية علي سور المركز بالاضافة الي تطوير عدد ٢ ملعب بالمركز ورفع كفاءة المركز بالكامل.

وجه وزير الشباب والرياضة بالمضي قدما باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن الطرح الاستثماري لرفع كفاءة حمامات السباحة والملاعب بالمركز وانشاء محال تجارية بسور المركز، كما وجه بسرعة الانتهاء من المشروع وتذليل كافة العقبات.

ولفت الوزير إلى المتابعة لكافة اعمال تطوير الجارية بمراكز الشباب بجميع المحافظات، وتنفيذها على أعلى مستوى ووفق الجداول الزمنية المحددة لتتمكن من اداء دورها على أكمل وجه في توفير الفرص أمام النشء والشباب والمواطنين لممارسة مختلف الانشطة بها.