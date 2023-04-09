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الإثنين 10 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية الإماراتي يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي تطورات الأوضاع بالمنطقة

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بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وأنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي تطورات الأوضاع في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وبلينكن، اليوم الأحد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وشدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في هذا الصدد على أهمية وقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين والعمل نحو دفع مسارات السلام والاستقرار في المنطقة من أجل ازدهار ورخاء شعوبها.

كما ناقش الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الأمريكي المستجدات على الصعيدين الإقليمي والعالمي والجهود المبذولة من أجل صون الأمن والسلم الدوليين.

وتجري دولة الإمارات تحركات متواصلة على مختلف الأصعدة السياسية والإنسانية والدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية، ونزع فتيل التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

 الأربعاء الماضي، دعت دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع الصين، إلى عقد اجتماع مغلق في مجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات الأخيرة المقلقة في الأراضي الفلسطينية، وتحديداً اقتحام المسجد الأقصى المبارك.

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