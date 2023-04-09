تفاصيل زيارة السيسي قسم شرطة مدينة نصر أول

قام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بزيارة مفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر أول فى موعد أذان المغرب، حيث قام بالاطمئنان على سير العمل وعلى جودة الخدمات المقدمة والحديث مع الضباط والأفراد والمواطنين، كما تعرف على أحدث النظم الإلكترونية التى يتم استخدامها وخاصة نظام العرض الإلكترونى على النيابة العامة من داخل القسم.

وتناول الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجبة الافطار مع الضباط والأفراد فى قسم شرطة مدينة نصر ووجه لهم التحية على مايبذلونه من جهد فى سبيل الوطن، وتفقد الرئيس السيسي، قسم شرطة مدينة نصر أول وأدار نقاشا مع الضباط والأفراد والمواطنين داخل القسم.

وفي سياق أخر عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا اليوم، لمتابعة تطورات المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على الجهود المشتركة لمختلف جهات الاختصاص فيما يتعلق بمشروعات التوسع الأفقي والرأسي لزيادة حجم وإنتاجية الرقعة الزراعية في مصر، ومن بينها المشروعات في مناطق شرق العوينات وتوشكى وسيناء والصعيد والدلتا الجديدة، بالإضافة إلى التوسعات المستقبلية في هذا الصدد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة العمل المكثف في المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي، والتي تتعاظم أهميتها حاليًا في ضوء التحديات العالمية الجسيمة التي طرأت خلال الأعوام الماضية، موجهًا في هذا الإطار بحشد جميع القدرات والخبرات لتعزيز عوامل نجاح تلك المشروعات، من خلال الدراسات العلمية الدقيقة والتخطيط الشامل، مع مواصلة الحرص في هذا الصدد على الاستخدام الرشيد للموارد المائية وتعظيم الاستفادة من إنتاجية وحدة المياه.