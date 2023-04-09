هدى المفتي محترفة حل الألغاز في مسلسل الصندوق

بعد مغامرتها السابقة لحل لغز اختفاء صديقتها في مسلسل "بيمبو"، تظهر هدي المفتي مجددًا بشخصية الفتاة التي تهوى حل الألغاز بملامح جديدة في مسلسل "الصندوق" الذي يعرض على شبكة MBC ومنصة شاهد.

بملابس داكنة ووجه شاحب بدون مكياج، تظهر هدى المفتي بشخصية يغلب عليها طابع الحزن والغموض وتعاني اضطرابًا داخليًا يظهر في كثرة عزلتها وتوترًا في عالمها الخارجي بسبب طلاق والديها وضغط والدتها عليها لكي تسافر إلى كندا، ولكن في الوقت ذاته سرعان ما تنجذب وراء عالم الألغاز الذي أثبتت فيه مهارتها وذكاءها، وظهر ذلك منذ البداية حيث كانت أول من ربط صورة الحادثة على الموبايل بالجريدة وأول من حل لغز الرسالة المشفرة في الجريدة.

تدور أحداث مسلسل الصندوق حول ثلاثة أصدقاء يصلهم صندوقا يحوي أدلة من جرائم سابقة، يبدأ الأصدقاء الثلاثة رحلة البحث الخاصة بهم لحل خيوط الجرائم والوصول إلى هوية مرسل الصندوق الغامض.

مسلسل الصندوق بطولة هدى المفتي، علي قاسم، أحمد داش، سماح أنور، وعدد من النجوم، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمود رمضان، وإخراج مروان عبد المنعم، ويعرض المسلسل على قنوات MBC ومنصة شاهد.