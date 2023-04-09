تفاصيل الحلقة الثامنة عشر من مسلسل الإمام الشافعى

كشفت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل رسالة الإمام، رجوع هند (سلمى أبو ضيف) عن قرار هربها من البيت قبل يوم زواجها من شقيق زوحها المتوفي، وذلك لتجنب إحراج خالها، ورفضت هند التواصل مع حبيبها عمرو (رامز أمير) مما جعله يلجأ للإمام الشافعي طلبًا لمساعدتهما.



وتمكنت هند من الحصول على فرصة رفض الزواج بعد أن تدخل الإمام الشافعي قبل إتمام الزواج وطلب منهم سؤال هند عن موافقتها، وانتهت الحلقة بسؤال هند إذا كانت تريد الزواج أم لا، فكيف ستجيب هند؟.

ويشارك سلمى أبو ضيف في بطولة المسلسل النجوم خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، والمسلسل من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج ليث حجو.

ويعرض رسالة الإمام على منصة Watch IT، وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً، وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

وفي الوقت نفسه تنافس سلمى أبو ضيف بالمداح (أسطورة العشق) الذي يعرض حصريًا على قناة mbc مصر وذلك في تمام الساعة 8 مساءً، وعلى منصة شاهد vip، ويشارك سلمى أبو ضيف في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم من بينهم حمادة هلال، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، لوسي، يسرا اللوزي ورنيا فريد شوقي، المسلسل تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.

كما تتعاون مع النجمة غادة عبد الرازق في حكاية تحت الحزام في مسلسل حدث بالفعل، والمقرر عرضه قريبًا، كما تقوم ببطولة مسلسل ما بين السطور بالتعاون مع صبا مبارك وأحمد فهمي ومحمد علاء جاميكا، وهو مسلسل مكوّن من 30 حلقة سيتم عرضه قريبًا على منصة شاهد VIP.