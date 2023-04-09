عمر هاشم يوضح فضل الحفاظ على الصلاة

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الجزء الثامن عشر من القرآن الكريم جمع ما بين العبادة الدينية والأخلاقية وختم بالصلاة وأهميتها.

وأضاف أحمد عمر هاشم، خلال برنامج «من هدى القرآن» على قناة صدى البلد، أن الصلاة صلة بين العبد وربه- سبحانه وتعالى- موضحا أن الذين يحافظون على صلاتهم يرثون الفردوس وهي أعظم ما في الجنة.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الإسلام أوصى على أداء الصلاة في أوقاتها، لأنها عماد الدين وبها يستقيم الإنسان.

واختتم هاشم بالإشارة إلى أن الزكاة تزكي نفس الإنسان وتطهر الغني والفقير، وتزكي المال الذي أخرجت منه، لافتا إلى أن الزكاة تطهر صاحب المال من الشح وآفة الشر التي أهلكت من قبلنا، كما تزكي الفقراء من الحقد والحسد.

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