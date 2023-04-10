تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 أبريل 2023

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الأثنين 10 أبريل 2023.
القاهرة
الفجْر: 4:05 am
الشروق: 5:34 am
الظُّهْر: 11:56 am
العَصر: 3:30 pm
المَغرب: 6:19 pm
العِشاء: 7:39 pm
الإسكندرية
الفجْر: 4:08 am
الشروق: 5:39 am
الظُّهْر: 12:02 pm
العَصر: 3:37 pm
المَغرب: 6:25 pm
العِشاء: 7:46 pm
أسيوط
الفجْر: 4:11 am
الشروق: 5:38 am
الظُّهْر: 11:58 am
العَصر: 3:30 pm
المَغرب: 6:19 pm
العِشاء: 7:36 pm
أسوان
الفجْر: 4:44 am
الشروق: 6:08 am
الظُّهْر: 12:26 pm
العَصر: 3:54 pm
المَغرب: 6:44 pm
العِشاء: 7:59 pm
بني سويف
الفجْر: 4:07 am
الشروق: 5:36 am
الظُّهْر: 11:57 am
العَصر: 3:30 pm
المَغرب: 6:19 pm
العِشاء: 7:38 pm
دمياط
الفجْر: 4:00 am
الشروق: 5:31 am
الظُّهْر: 11:54 am
العَصر: 3:29 pm
المَغرب: 6:18 pm
العِشاء: 7:39 pm
إسماعيلية
الفجْر: 4:00 am
الشروق: 5:30 am
الظُّهْر: 11:52 am
العَصر: 3:27 pm
المَغرب: 6:15 pm
العِشاء: 7:36 pm
شرم الشيخ
الفجْر: 3:56 am
الشروق: 5:24 am
الظُّهْر: 11:44 am
العَصر: 3:16 pm
المَغرب: 6:05 pm
العِشاء: 7:23 pm
سوهاج
الفجْر: 4:09 am
الشروق: 5:35 am
الظُّهْر: 11:54 am
العَصر: 3:25 pm
المَغرب: 6:14 pm
العِشاء: 7:31 pm
السويس
الفجْر: 4:00 am
الشروق: 5:29 am
الظُّهْر: 11:51 am
العَصر: 3:25 pm
المَغرب: 6:14 pm
العِشاء: 7:33 pm
المنصورة
الفجْر: 4:02 am
الشروق: 5:33 am
الظُّهْر: 11:56 am
العَصر: 3:31 pm
المَغرب: 6:19 pm
العِشاء: 7:40 pm
طنطا
الفجْر: 4:04 am
الشروق: 5:35 am
الظُّهْر: 11:57 am
العَصر: 3:32 pm
المَغرب: 6:21 pm
العِشاء: 7:41 pm