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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عمر هاشم يكشف كيف برأ الله السيدة عائشة من حادثة الإفك

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق
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أكّد الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن السيدة عائشة- رضى الله عنها- تعرضت لحديث الإفك، لكن القرآن الكريم كشف زيف وبطلان ما قيل عن عائشة.

وأضاف “هاشم” خلال برنامج «من هدى القرآن» على قناة صدى البلد، أن القرآن نزل من عند الله- سبحانه وتعالى- ليجعل حادثة الإفك درسا للعباد إلى أن تقوم الساعة، ويرث الله الأرض ومن عليها.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أنّ من أرادوا أن يهزوا الإسلام وبيت النبوة في عرضه وشرفه بالافتراء على السيدة عائشة رضي الله عنها، لم يستطيعوا تحقيق مرادهم لأنّ الله- عز وجل- قال كلمته.
 

الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق الأزهر الشريف القرآن الكريم