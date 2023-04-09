وكيل تعليم شمال سيناء يشهد معرض ختام الأنشطة والتربية الزراعية بإدارة العريش

شهد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم معرض ختام الانشطة ومعرض التربية الزراعية بإدارة العريش التعليمية والذي اقيم بمدرسة الشهيد اللواء احمد عسكر الثانويه بنات.

رافقه خالد ابو سلمه مدير إداره التعليم الاعدادي وايهاب الخليلي مدير إداره التعليم الإبتدائي وعاطف العلاقمي مدير عام العلاقات العامة والإعلام.

وقد كان في استقبال وكيل الوزارة منى ابو المعاطي مدير عام إداره العريش التعليمية وابراهيم المالح مدير إداره المدرسه الشهيد اللواء احمد عسكر الثانويه بنات وقد تفقد وكيل التعليم معرض التربيه الزراعيه حيث شاهد المنتجات الزراعيه من الاذكار وكذلك برطمانات للشراب الطبيعيه والمربات والمخللات.

كما تفقد معرض ختام الانشطه للمواد المختلفه، حيث شاهد معروضات الصفوف الأولى واللغه العربيه واللغة الانجليزية والصحافة المدرسية والاقتصاد المنزلي والتربيه الفنية والحاسب الآلي والفلسفة وعلم النفس والتاريخ والجغرافيا والمجال الصناعي وقد استمع من المختصين بكل جزء من اجزاء المعرض.