علا غانم تكشف تفاصيل سرقة زوجها 450 ألف دولار منها

تحدثت الفنانة علا غانم، عن طبيعة البيزنس الخاص بها، قائلةً: "مبقتش مكملة في الشغل ده، والشغل كان عبارة عن فندق يتكون من 55 غرفة، مكنش جميل خالص، لكن أنا شفته جميل جدا، وقتها كنت تعبت أنا وأولادي من شغلانة أوتلات الكلاب، كان عندي 2 اوتل كلاب.



وأضافت غانم، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناتى "المحور"، و"النهار": كنا نستقبل الكلاب ونحلق شعرها ونحميها وكنا بنقدم الأكل واللبس وكل اللوازم، قعدنا في البيزنس 4 سنين، وقررنا بيع الـ2 أوتل كلاب بعد ازمة كورونا.



وتابعت الفنانة: بفلوس أوتلات الكلاب اشترينا فندق في بلدة تبعد عن كاليفورنيا بـ5 ساعات، تشبه شرم الشيخ، كان يطل على نهر، الفندق كان قبيح جدا، ووضبت الأوتيل وحصلت عاصفة رهيبة في الولايات المتحدة، كنت موضبة حوالي 40 غرفة، والعاصفة أزالت السقف فهطل الأمطار على الغرفة، انهار كل شيء، وأنا كنت بنهار، وكل ذلك كان في شهر أغسطس، فضلت أصلح في الأضرار من خلال التأمين حتى شهر أكتوبر ونزلت مصر وكل حاجة انتهت، ومبقاش التأمين يبعت فلوس، ولما كلمتهم قالوا لي إنهم بعتوا لي 450 ألف دولار زوجي استولى عليهم.



ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.

