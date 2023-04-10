حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 10 أبريل 2023

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 10 أبريل 2023 حيث يكون الطقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظة جنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب البلاد، ومع بداية ساعات المساء يسود طقس بارد على جميع الأنحاء.

وقال خبراء الأرصاد أنه من المتوقع وجود نشاط للرياح تكون شمالية غربية مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن جنوب سيناء ومحافظات شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتابعت الأرصاد الجوية، أنّ هناك فرص لسقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع اختلاف كميات الأمطار من منطقة لأخرى، وفقا للطبيعة الجغرافية الخاصة بها.