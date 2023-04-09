سيباستيان ماركو تورك يكتب: الاتحاد الأوروبي.. كبار المسئولين وقضايا الأخلاق والمسئولية

الأحد 09/أبريل/2023 - 07:16 م

لقد طالت فترة أزمة الاتحاد الأوروبى وأخذت تتجلى الآن فى شكل كبير ومتفاقم ومن الواضح أن الذين يديرونها هم دمى للقوات التى تعمل من وراء الكواليس. ولا يسع المرء إلا أن يشعر بأن أكثر المناصب مسؤولية يشغلها أشخاص لديهم أعباء كبيرة بسبب رهون عقارية مطالبين بتسديدها. وهذه الأسباب هى التى تجعل هؤلاء الأفراد ليسوا أحرارًا تمامًا. لذلك فهم لا يتصرفون بالطريقة التى يرغبون فيها، وقبل كل شيء بطريقة تتوافق مع المصلحة العامة التى ينبغى أن يمثلوها فى وظيفتهم.



إذا أخذنا فى الاعتبار رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من هذا المنظور، يمكننا أن نرى الحقائق التالية:

فى عام ٢٠١٥، فحص الباحثون "صائدو أى محاولات سرقة للنصوص أو عملية انتحال" رسالة الدكتوراة لهذه السيدة عام ١٩٩١ ووجدوا أن ٤٣.٥٪ منها قد تم نسخها من مكان آخر، وأنه فى ٢٣ حالة، تم استخدام الشهادات التى لا ترد على الادعاءات التى قاموا بها.. لذلك تم تصنيف هذا العمل على أنه سرقة أدبية لا لبس فيها. كما لوحظ أن النسخ جزء لا يتجزأ من العمل بأكمله. هذا هو السبب فى أن التهم الموجهة إلى وزيرة الدفاع فى جمهورية ألمانيا الديمقراطية آنذاك كانت الأخطر على الإطلاق، وفقًا للخبراء، ولا سيما أولئك الذين درسوا ملفها. صرح أستاذ القانون فى برلين جيرهارد دانيمان لصحيفة "سود دويتش زيتونج" أن أوجه القصور كانت أكثر خطورة مما كانت عليه فى حالة وزيرة التعليم الفيدرالية السابقة أنيت شافان، التى استقالت لنفس السبب. ينتمى جيرهارد دانيمان إلى فريق منصة الإنترنتفورنيبلاج ويكى Vroniplag Wiki الذى تتمثل مهمته فى اكتشاف رسائل الكتوراه والأبحاث الخاطئة فى الأوساط الأكاديمية. لكن هذا ليس كل شيء: اكتشف جيرهارد دانيمان العديد من الأخطاء الأساسية التى تعتبر جزءًا لا يتجزأ من "طريقة" فون دير لاين واتهمها مباشرة بالسرقة الأدبية و"التخريب" فى صميم مهمتها. وأكد خبير آخر فى الكشف عن الانتحال، وهو فولكر ريبل، النتائج السابقة. يجب أن نتذكر أن العديد من السياسيين فى ألمانيا الغربيةFRG اضطروا إلى الاستقالة بسبب التزوير، وأشهر مثال على ذلك هو كارل جورج تسو جوتنبرج، الذى كشفه أيضًا برنامج مكافحة الانتحال المذكور.





لكن القصة كانت لها نهاية سعيدة للسيدة فون دير لاين. بعد عام ٢٠١٦، جمعت كلية الطب فى هانوفر، من خلال العارضين، ذكاءهم وكشفوا القضية عن طريق الحكم: قد تكون الأطروحة مسروقة، لكنها لم تكن نية المؤلف (كذا!). وشكك النقاد فى الطابع "المسالم" الحقيقى لهذا الحل. أولًا، كان "استقلال" اللجنة نفسها موضع تساؤل شديد، لأن فون دير لاين كانت صديقة شخصية لرئيس نفس الكلية التى قيمت أطروحتها.

وقد أجمع خبراء المهنة هنا على أن الحكم فى القضية لم يكن شفافًا والقرار لا يتوافق مع المعايير الأكاديمية المطبقة فى هذا المجال حيث تم إنقاذ الأميرة الجميلة، من قبل الحزب (والتحالفات الودية) ومن خلال سياسة جعلت منها لا غنى عنها، أولًا على المستوى الألمانى، ثم على المستوى الأوروبى.

تضارب المصالح؟

لم يكن الفشل الوحيد لها؛ فبعد فترة وجيزة من توليها منصب رئيسة المفوضية الأوروبية، ذكرت صحيفة بوليتيكو أنها، بصفتها وزيرة الدفاع الألمانية، كانت تخصص مبالغ مالية لا يمكن السيطرة عليها للمقاولين الخارجيين الذين يمتلكون هذا النوع أو ذاك من الخبرة، والذين كان من المفترض أن يردوا الجميل.





على ما يبدو، فإن رئيسة المفوضية الأوروبية محكومة بالمتاعب. فى الآونة الأخيرة، وجدت نفسها مرة أخرى فى دائرة الضوء. فى ٢٥ يناير ٢٠٢٣، رفعت صحيفة نيويورك تايمز دعوى قضائية ضدها كجزء من تحقيق فى تورطها الشخصى فى شراء لقاحات للاتحاد الأوروبى. لماذا؟ بينما كان العالم يشترى لقاحات كوفيدبكميات كبيرة فى خضم الوباء، ورد أن رئيسة المفوضية الأوروبية تفاوضت على صفقة بمليار دولار مع الرئيس التنفيذى لشركة فايزرألبرت بورلا عبر رسالة نصية. وتقول بنفسها إنها لا تستطيع نشرها لأنها فقدتها!.

فى بداية الوباء، دعا البرلمان الأوروبى الرؤساء التنفيذيين للشركات التى لديها القدرة على إنتاج اللقاح إلى جلسته العامة. حضر الجميع من استرازينيزكاإلى موديرنا باستثناء فايزر. فى مارس ٢٠٢١، وقعت شركة فايزر عقدها الثالث مع المفوضية الأوروبية، وهذه المرة لشراء عدد هائل من جرعات اللقاح ١.٨ مليار، فى حين أن عدد سكان الاتحاد الأوروبى يزيد قليلًا عن ٤٥٠ مليون.

كان أكبر عقد تم توقيعه من قبل الاتحاد الأوروبى. بلغت قيمته قرابة ٤٠ مليار يورو. بعد ذلك تمت دعوة ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذى لشركة فايزر، إلى البرلمان الأوروبى لشرح تفاصيل هذا العقد الضخم. تردد للحظة، ثم أجاب: "ليس لدى ما أقوله لأعضاء البرلمان الأوروب". ثم استدعى هؤلاء فون دير لاين للاستجواب. فى الواقع، عرض نواب اللجنة الخاصة فى البرلمان بشأن كوفيد - ١٩دعوتها للإجابة عن أسئلة حول العقد الموقع فى ذروة الوباء. أثناء إعداد هذا العقد كانت تتبادل هى والمدير العام لشركةفايزر، ألبرت بورلا، الرسائل النصية سيئة السمعة الآن.

لكن المستحيل حدث. فى ١٦ فبراير ٢٠٢٣، أغلق كبار ممثلى البرلمان الأوروبى الباب أمام استجواب عام لرئيسة المفوضية بشأن دورها الشخصى فى المفاوضات مع شركة فايزر بشأن عقد لقاح بمليارات اليورو. وبدلًا من ذلك، قرروا أن يطلبوا من السيدة فون دير لاين الإجابة عن الأسئلة على انفراد، مما يمنحها حصانة كاملة تقريبًا. لا أحد - على ما يبدو - سيعرف أبدًا (باستثناء عدد قليل من المطلعين) ما الذى كانت تدور حوله هذه الصفقة العملاقة حقًا.





وهنا سنحكى أيضا قصة الزوجة التى تتجاهل المسؤولين المنتخبين وزوجها المساهم فى شركة أمريكية حصلت على أموال أوروبية.. إضافة إلى أن قضية تضارب المصالح فيما يتعلق بزوج فون دير لاين لا تزال غير مبررة حتى الآن إلا أنه فى أكتوبر ٢٠٢٠، كشفت وسائل الإعلام أن هيكو فون دير لين وهو زوج أورسولا، الطبيب والمدير العلمى لشركة أورجينسيس، وهى شركة أمريكية للتكنولوجيا الحيوية، كان عضوًا فى المجلس الإشرافى لاتحاد مراكز البحوث العامة والشركات الخاصة. كانت الشركات الأربعة التابعة لـ Orgenesis قد تلقت ملايين اليوروهات من الأموال العامة الأوروبية والوطنية. على ما يبدو، بالتوازى مع "قضية أورسولا"، تطور أيضًا "قضية هيكو" فون دير لين.. كل هذا لم يحدث من قبل فى الاتحاد الأوروبى.

ولكن هذا ليس سوى غيض من فيض أو جزء صغير من كل أكبر وأكبر حيث حصل كاتب هذا المقال على المعلومات الواردة هنا من عضو فى البرلمان الأوروبى أراد عدم الكشف عن هويته. إذن ما نعرفه هو أن السيدة فون دير لاين توقفت عن المشاركة فى ما يسمى باجتماعات المجموعة، أى اجتماعات مع أعضاء البرلمان الأوروبى من حزب الشعب الأوروبى (EPP)، الذى خرجت منه كرئيسة. تنسق هذه المجموعة بانتظام طريقة التصويت قبل الجلسات العامة. يأتى كل مفوض إلى اجتماع لهذه المجموعة ويشرح ما يتكون منه المشروع المحدد الذى سيتم التصويت عليه. إذا كان للمجموعة رئيس للمفوضية (وهذا هو الحال بالنسبة لسياسة ممارسات التوظيف)، فإنه ملزم بالحضور. كان هذا هو الحال دائمًا، حتى فى عهد جان كلود يونكر. اللقاءات معه لم تنته بعد، لكن هذه قصة أخرى.

هناك استثناء واحد فقط، أورسولا فون دير لاين. إنها تتذرع بأنها لا تملك الوقت. صدقها إذا صح التعبير. لقد شهد أعضاء البرلمان الأوروبى عقد فايزر الثالث، ولكن ليس بالكامل. تم حجب جميع النقاط الأساسية، خاصة البنود المهمة، حتى لا يكون لدى أى شخص أدنى فكرة عما يدور حوله.

تمويل جماعات اللوبى

لكن هذا ليس كل شيء. يدير أوروبا بشكل أساسى موظفون مدنيون من الدرجة الثانية أو الثالثة، يشتبه بشدة فى تأثرهم بجماعات الضغط التى عينتهم فى مناصبهم. ولذلك فهم يروجون أيضًا للأفكار التى ليس لها اتصال يذكر بالفطرة السليمة. ومن الأمثلة سيئة السمعة منشور المفوض دالى (نوفمبر ٢٠٢١). كان هذا هو دليل ٢٠٢١، الذى كان عبارة عن تقرير من ٣٠ صفحة حول كيفية استخدام لغة أكثر دية بين الجنسين.





فى الواقع، كانت الوثيقة موجهة ضد غالبية سكان القارة الأوروبية. لقد هاجمت بيروقراطية بروكسل مباشرة المواطن الأوروبى الفعلى. تم استهداف كل ما يمتلكه: أسلوب حياته وطريقته فى التواصل؛ عاداته وطريقة تفكيره، بما فى ذلك جنسه. بالنسبة للمبتدئين، دعا المفوض دالى إلى إسقاط المصطلحين "السيد والسيدة"، قائلًا إنهما غير مناسبين لعصرنا. ونصح بضرورة العثور على اسم أكثر ملاءمة، مثل "زميل". والتوازى مع النظام الشمولى واضح. بعد ثورة أكتوبر حدث الشيء نفسه فى روسيا. تم استبدال عبارة "Monsieur et Madame" بعبارة "الرفيق"، وهى نفس كلمة "الزميل". حدث نفس الشيء فى البلدان التى أكد فيها الاتحاد السوفياتى نفوذه بعد عام ١٩٤٥. وعلى الجانب الآخر من الستار الحديدى، اختفى مصطلح "السيدات" و"السادة": تم استبدالهم بالمصطلح "الرفيق".

لكن الميل إلى "الحظر" و"الاستبدال" الذى يتصرف به كبار الموظفين لم يتوقف عند هذا الحد. كما اقترحت المفوضية الأوروبية فى هذا التعميم شطب المسيحية: "دعونا نتجنب افتراض أن جميعهم مسيحيون"، كما تحذر الوثيقة، وتضيف: "لا يحتفل الجميع بالأعياد المسيحية.. وجميع المسيحيين لا يحتفلون بها فى نفس التواريخ". نحث السكان على تجنب عبارات مثل "وقت عيد الميلاد يمكن أن يكون مرهقًا". بدلًا من ذلك، يجب أن يعتمدوا على عبارات مثل "قد يكون موسم الأعياد مرهقًا". الاستعاضة عن الأسماء المسيحية بأسماء لا تدل على هوية دينية. يوصى باستخدام الاسمين "مليكة وخوليو" بدلًا من "مارى وجان". ثم تم نسيان الوثيقة بعد الجدل الساخن الذى أثارته. لكن وثيقة جديدة قيد الإعداد.

فى الختام، كل شيء ليس أسود، على الأقل حتى الآن. يقاوم الكثير من الأشخاص هذا النوع من التصرفات. والشخص الأكثر تعرضًا لذلك هو بالتحديد زعيم النواب الأوروبيين ورئيس مجموعة "حزب الشعب الأوروبى"، أكبر الكتل فى البرلمان الأوروبي، مانفريد ويبر. لقد أصبح أحد أعمدة المقاومة، لأنه الصوت الأول للعقل ضد الخطاب المنحرف بشكل متزايد من البرلمان والمفوضية. تحت قيادته، استيقظ حزب الشعب الأوروبى حرفيًا. بدأ ويبر فى التشكيك فى القبول التلقائى للمهاجرين، وبالإضافة إلى ذلك، أعاد إحياء مبادرة إقامة سياج على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى. لكن أهم جبهة فتحها تتعلق بدور المنظمات غير الحكومية فى عجلة الاتحاد الأوروبى، وقبل كل شيء، فى القرارات التى اتخذها البرلمان الأوروبى والمفوضية الأوروبية. وبالفعل أصبحت المنظمات غير الحكومية دولة داخل بلد ما، وأوروبا داخل أوروبا.

المشكلة الأكثر إشكالية هى أن لديهم أيضًا "لوبى" خاصًا بهم وجماعات ضغط وراءهم: التحول الأخضر، كما يسمونه، هو عمل مربح للغاية؛ لكن الضغط من خلال المنظمات غير الحكومية هو بالضبط ما يثير التساؤل، بحكم الواقع.. وبحكم الواقع أيضًا، عن آلية الاتحاد الأوروبى: لقد ابتعدت مراكز صنع القرار حتى الآن عن المؤسسات التى تم إنشاؤها رسميًا لأداء هذا النوع من الوظيفة (البرلمان، المفوضية)، ولأول مرة فى التاريخ، وهنا يطرح السؤال حول مقدار الديمقراطية المتبقية فى أوروبا.



معلومات عن الكاتب:

سيباستيان ماركو تورك.. دكتوراه فى الآداب من جامعة السوربون باريس وأستاذ جامعى وكاتب عمود، يتناول بعض النماذج من الممارسات الأوربية التى تكشف الكثير من المحجوب وراء ستار.

